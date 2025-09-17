Santa Anita: persecución policial terminó con dos sujetos heridos

Un intenso operativo policial se registró entre Ate Vitarte y Santa Anita, donde dos sujetos que intentaban huir en motocicleta fueron perseguidos por varias cuadras hasta quedar finalmente reducidos. La fuga comenzó en Ate, donde un patrullero los siguió mientras aprovechaban el tráfico para ganar ventaja. Cámaras de seguridad captaron cómo, en su desesperación, los sospechosos realizaron maniobras temerarias e incluso se pasaron una luz roja, poniendo en riesgo a otros conductores.

Según informó el alcalde de Santa Anita, Olimpio Alegría, al conocerse la alerta se activó el Plan Cerco en coordinación con el serenazgo distrital. Gracias a este despliegue, una camioneta municipal logró cerrarles el paso, provocando que los fugitivos salieran despedidos de la moto en la que intentaban escapar.

Las imágenes muestran el momento en que ambos jóvenes caen violentamente sobre el pavimento. Tras la intervención, se constató que se trataba de un joven de 19 años y un adolescente, quienes habrían participado en un presunto ilícito en Ate momentos antes de la persecución.

TRASLADADOS A LA COMISARÍA

Los dos ocupantes de la motocicleta fueron llevados inicialmente a un hospital cercano debido a sus lesiones, y posteriormente trasladados a la comisaría de Santa Anita, donde permanecen en diligencias mientras se esclarecen los hechos y se determina su situación legal.