Tras caída de “Bebito Malo”: policía busca a otros 14 integrantes de organización criminal Desa II

La División de Secuestros y Extorsiones logró un nuevo golpe contra la organización criminal DESA II tras la captura de Maikel Rodríguez Pinto, alias “Bebito Malo”, quien operaba como negociador de la red delictiva dedicada a la extorsión de transportistas. Su arresto se produjo pocos días después de que la Policía Nacional desarticulara parte de la banda, lo que evidencia los intentos de sus miembros por reactivar las amenazas y cobros ilegales.

De acuerdo con el coronel Franco Moreno Panta, jefe de la División de Investigación de Secuestros, Rodríguez Pinto enviaba desde un hotel mensajes intimidatorios a empresas de transporte como Aquarius y Línea Uno. Las autoridades ya lo tenían identificado gracias al seguimiento de inteligencia, que permitió ubicarlo en el distrito de Comas y luego interceptarlo en Bellavista, donde circulaba en un falso taxi.

En su poder se encontró un arma de fuego, municiones, chips telefónicos y cédulas venezolanas, elementos que confirman su vínculo directo con las actividades de DESA II. Las autoridades sostienen que esta organización desviaba parte de sus millonarias ganancias ilícitas hacia Venezuela, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre posibles beneficiarios y nexos internacionales.

BUSCAN A 14 INTEGRANTES

La Policía Nacional informó que DESA II funciona con un sistema de células, compartimentaje y empresas de fachada, todo bajo control de cabecillas en el extranjero. Aunque la caída de “Bebito Malo” representa un duro golpe, todavía quedan al menos 14 integrantes pendientes de captura, considerados piezas clave en la estructura criminal que ha sembrado terror en el sector transporte.