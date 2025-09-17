Rímac: desalojo en mercado Uniflor terminó en incendio y disturbios

La noche de este miércoles, un incendio consumió cinco locales del mercado de flores Uniflor, ubicado en el jirón Ramón Espinoza, en el distrito del Rímac. El siniestro ocurrió horas después de que personal municipal clausurara más de 30 puestos y se ejecutara un desalojo que generó tensión entre los comerciantes.

De acuerdo con testigos, el alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, acudió al lugar acompañado de autoridades y efectivos de la Policía Nacional para supervisar el retiro de mercadería. Sin embargo, en medio de los reclamos se desató un disturbio que derivó en el incendio de varios stands del mercado.

Uno de los trabajadores del centro de abastos acusó a la supuesta compradora del terreno de estar detrás del hecho. Según su versión, esta habría contratado a terceros para generar el caos. “La supuesta compradora ha contratado delincuentes”, denunció.

AGRESIONES Y DISTURBIOS

Los comerciantes también señalaron que adultos mayores fueron agredidos durante los enfrentamientos. “A las ancianas las han golpeado”, manifestó un vendedor, quien pidió la intervención del Ministerio de la Mujer para atender a las víctimas y garantizar que hechos como este no se repitan.