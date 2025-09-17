VES: trabajador intenta frustrar asalto en minimarket y lo balean

La violencia delictiva volvió a golpear a Villa El Salvador. Un joven trabajador de un minimarket ubicado en la avenida 3 de Octubre fue víctima de un violento asalto cuando dos delincuentes armados ingresaron al local para llevarse las ganancias del día. En cuestión de segundos, lo amenazaron, lo golpearon en la cabeza y lo dejaron sangrando mientras vaciaban la caja.

Las cámaras de seguridad registraron cómo la víctima intentó defenderse y alcanzó a golpear a uno de los ladrones. Sin embargo, antes de escapar, uno de ellos disparó en dos ocasiones contra el muchacho: una bala lo alcanzó, mientras que la segunda logró esquivarla. El herido fue trasladado de emergencia a un hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Vecinos de la zona denunciaron que este minimarket ya había sido atacado antes y que, tras este nuevo hecho, sus dueños decidieron cerrar definitivamente. Los comerciantes cercanos afirman vivir atemorizados por la inseguridad, trabajando con las puertas cerradas y bajo el temor constante de ser los siguientes en la lista de víctimas. “Estamos aterrorizados, ya son dos ataques en el mismo mes”, señaló una vecina.

CAPTURAN A DELINCUENTES

De acuerdo con la Depincri de Villa El Salvador, los responsables del ataque fueron capturados horas después. Se trata de dos adolescentes peruanos que ya se encuentran bajo prisión preventiva por orden del juzgado. La Policía continúa investigando si forman parte de una banda juvenil que opera en la zona.