Rescatan a dos adultos mayores víctimas de secuestros en SJL y SMP

En menos de 48 horas, la Policía Nacional logró rescatar a dos ciudadanos de más de 60 años que fueron víctimas de secuestros atípicos en distintos puntos de Lima.

El primer caso ocurrió en San Juan de Lurigancho (SJL), donde un hombre de 65 años permaneció retenido por 24 horas mientras sus captores exigían 10 mil soles a cambio de su liberación. Gracias a las acciones de la División de Investigación de Secuestros, se identificó el vehículo usado en el ilícito y la vivienda de cautiverio, ubicada en Cruz de Motupe, SJL. En la operación fue detenido Isaac Arturo Martínez, venezolano de 21 años.

PRESUNTO SECUESTRO EN SMP

En paralelo, en San Martín de Porres (SMP), un trabajador de 66 años —al que se le identificará como Freddy— fue secuestrado tras aceptar una aparente oferta laboral a través de redes sociales. Al no regresar a casa, su hermana recibió una llamada desde su propio celular en la que le informaron que estaba retenido.

Los delincuentes, que pedían mil soles para su liberación, fueron sorprendidos en un operativo policial en la intersección del jirón Los Alhelíes con Los Canelos, en SMP. Allí se detuvo a tres implicados, todos familiares entre sí, quienes mantenían en cautiverio a la víctima. Ambos adultos mayores ya se encuentran a salvo con sus familias, mientras la Policía y el Ministerio Público investigan la posible vinculación entre ambos casos.