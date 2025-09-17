Surquillo: delincuentes armados asaltan a pareja y se llevan su vehículo

La delincuencia vuelve a golpear en Lima. Totalmente armados, integrantes de una banda interceptaron a una pareja en la intersección de los jirones Alfa & Omega y Alfa Cisne, en Surquillo, para robarles su vehículo.

Las cámaras de seguridad muestran cómo un BMW negro se estaciona frente a una cochera. De él descienden dos sujetos armados que amenazan directamente a las víctimas. “Me estacioné como un día normal, y a los 30 segundos un hombre me puso un arma al pecho. A mi esposa la tenían a un lado, también amenazada”, relató el conductor.

MÁS CASOS

No se trata de un hecho aislado. Otro ataque registrado en Surquillo muestra a los mismos delincuentes amedrentando a un grupo de jóvenes y despojándolos de sus pertenencias antes de huir en el mismo vehículo negro. El BMW de alta gama ha sido vinculado con asaltos en otros distritos como Jesús María y San Isidro. En estos casos, la placa utilizada resultó ser clonada, pues correspondía a un vehículo de distinto color.

Los vecinos alertaron a las autoridades, pero las víctimas denunciaron que la atención recibida fue insuficiente. Hasta el momento, los delincuentes continúan sin ser identificados, mientras la Policía trabaja en ubicar el vehículo y a los responsables.