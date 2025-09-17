Alcalde de Santa Anita anuncia retiro de autos y vivero en 15 días tras denuncias vecinales

Los vecinos de la avenida 22 de Julio, en Santa Anita, aseguran vivir prácticamente aislados en medio de un “muladar”. Entre quejas por la acumulación de basura, ratas y mosquitos, denuncian que el acceso a la zona de los Jardines de Zavaleta está bloqueado por un depósito de vehículos chatarra y un vivero que expone cerros de guano a la intemperie.

En imágenes captadas por un dron se observa cómo autos destartalados, muebles viejos y hasta postes de luz abandonados bloquean gran parte del acceso peatonal, obligando a los vecinos a caminar por angostos espacios de menos de un metro y medio de ancho.

La falta de vigilancia también ha convertido este espacio en un fumadero improvisado, donde personas ajenas se ocultan entre los autos inservibles. A ello se suma la presencia del vivero instalado en la zona, cuyo olor a guano y depósitos de agua estancada generan molestias e incrementan la proliferación de zancudos y mosquitos.

ALCALDE DE SANTA ANITA SE PRONUNCIA

Frente a la denuncia, el alcalde de Santa Anita señaló que el área está destinada a la construcción de un anillo vial de la Municipalidad de Lima, por lo que tanto los vehículos como el vivero deberán desaparecer. “Ya se están haciendo trámites con la única empresa autorizada de chatarreo en el país para que recoja los autos abandonados. Calculamos que en unos 15 días esa zona quedará liberada”, aseguró el burgomaestre.