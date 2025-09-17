Delincuentes asesinan a taxista en Huachipa para robarle su vehículo

La vida de Juan Carlos Salazar, padre de familia y taxista desde hace 10 años, se apagó tras ser víctima de la delincuencia. El pasado viernes salió de su casa en San Isidro para realizar un servicio de taxi hacia Santa Anita, pero nunca volvió.

Según la geolocalización de su vehículo, el trayecto terminó en Huachipa, donde vecinos lo hallaron malherido por disparos y sin su auto. Intentaron auxiliarlo, llamaron al serenazgo y luego a los bomberos, quienes lo trasladaron al hospital Bravo Chico; sin embargo, llegó sin vida.

Un video grabado minutos después del asalto muestra a Juan Carlos aún con signos vitales. “Su único pecado fue salir a trabajar para buscarse la vida y sostener a su familia. Toda esta inseguridad le quitó la vida”, lamentó su primo, Jorge Salazar.

PARTICIPARÁN EN MARCHA CONTRA EL GOBIERNO

Ante este crimen, la familia anunció que participará en la marcha contra el Gobierno los días 20 y 21 de septiembre, exigiendo seguridad y un alto a la ola delictiva. El asesinato de Juan Carlos no solo deja dolor, sino también un nuevo símbolo de la inseguridad que azota al país y que cada día cobra más vidas inocentes.