Lanzan explosivo contra auto de regidor: víctima descarta extorsión y sospecha motivación política

La madrugada de este miércoles, la tranquilidad en Carabayllo se vio interrumpida por un violento atentado. Sujetos a bordo de un vehículo lanzaron un explosivo contra un automóvil Chevrolet rojo, estacionado frente a la vivienda del regidor distrital Yhony Montero Castro.

Las cámaras de seguridad registraron el preciso momento en que un individuo, desde la ventana del copiloto, arrojó el artefacto. Segundos después, la detonación redujo el vehículo a chatarra y desperdigó sus piezas por toda la avenida Amador Merino Reyna.

De acuerdo con las primeras pericias policiales, el ataque habría sido perpetrado con emulsión explosiva encartuchada, un material de uso minero que en los últimos años ha sido empleado por organizaciones criminales para cometer atentados.

DESCARTAN CASO DE EXTORSIÓN

Aunque el regidor —exintegrante de Somos Perú— descartó un caso de extorsión, no descartó motivaciones políticas detrás del ataque. “Represento a un sector necesitado del distrito y seguiré trabajando”, señaló. Montero ha solicitado garantías personales para su vida, mientras que la Fiscalía inició una investigación para dar con los responsables.