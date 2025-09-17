Detienen a sujetos acusados de extorsionar a empresario en SJL: le exigían S/20 mil

En un trabajo de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), se pudo dar con la intervención en San Juan de Lurigancho (SJL) de dos sujetos acusados de extorsionar a un empresario del distrito, quien vivía con miedo.

Los detenidos respondieron a los nombres de Luis Carpio y Mauricio Dipas, quienes al ver el operativo de los efectivos de la PNP buscaron salvaguardar su integridad, intentaron darse a la fuga, sin embargo, su accionar no terminó de completarse.

LE EXIGÍAN UNA SUMA ELEVADA DE DINERO

Al tenerlos capturados, la víctima decidió revelar que los sujetos le exigían una elevada suma de dinero para dejarlo en paz, pero decidió no acceder a los chantajes de los hombres, por lo que, decidió denunciar el caso.

“Me estaban extorsionando, llegaron a mi casa y me golpearon (…) Me reclamaron su plata, sino me mataban (…) Querían que les de S/20 mil, antes me pedían entre S/40 a S/50 mil (…) Espero que la ley haga su trabajo”, mencionó.