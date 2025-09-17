Ate: denuncian irregularidades en investigación contra chofer que causó accidente mortal

Una familia quedó enlutada tras un fatal accidente vehicular en Ate. Una mujer perdió la vida y su esposo permanece hospitalizado en estado crítico, debatiéndose entre la vida y la muerte, luego de que la mototaxi en la que viajaban fuera violentamente arrollada por un automóvil en el Boulevard de Independencia. Los deudos exigen justicia y que recaiga todo el peso de la ley sobre el conductor responsable.

Los familiares denunciaron presuntas irregularidades durante las audiencias de prisión preventiva contra el chofer del vehículo, a quien acusan de conducir a excesiva velocidad y bajo los efectos del alcohol. Aseguran que existen pruebas contundentes, pero que se intentan desvirtuar.

“Tenemos pruebas que confirman que el dosaje etílico dio positivo, sin embargo, ahora aseguran que ese documento no existe y que hay una nueva versión con resultado negativo. Es imposible, hay videos y pruebas”, señaló un familiar de las víctimas.

CÁMARAS GRABARON MOMENTOS DEL ACCIDENTE

El accidente ocurrió el último fin de semana y quedó registrado en las cámaras de seguridad del distrito, donde se aprecia cómo la mototaxi azul que transportaba a la pareja fue embestida por el auto al intentar cruzar la vía.

“Exijo al Ministerio Público que acelere las investigaciones y a la comisaría de Santa Clara que realice el peritaje correspondiente. Han pasado cinco días y aún no se hace ningún peritaje”, denunció la hija de la víctima mortal, cuyo padre continúa hospitalizado en estado grave.