Presuntos extorsionadores disparan contra conductor de bus en Comas: sería por cobro de cupos

La criminalidad continúa expandiéndose en diversos puntos de Lima. Esta vez, presuntos extorsionadores cumplieron su palabra y dispararon contra el conductor de una empresa de transporte en el cruce de la Av. Túpac Amaru y San Felipe, en Comas.

De acuerdo a la información compartida por una trabajadora de la compañía a 24 Horas, los encargados habían recibido una serie de mensajes para que puedan llegar a un acuerdo con desconocidos, de no hacerlo, cometerían un atentado.

VÍCTIMA SE ENCUENTRA INTERNADO

Producto al ataque de los criminales, Raúl Laurente Herrera, fue conducido de emergencia por sus compañeros al hospital Sergio Bernales de Comas, para recibir la atención médica necesaria. En el establecimiento revelaron que su estado es delicado.

Finalmente, los trabajadores de la empresa línea Impulsa Progreso, que cubre la ruta Ate-Carabayllo, hicieron un llamado a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que puedan investigar el caso y puedan dar con el paradero de los delincuentes.