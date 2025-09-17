Condenan a expolicía Miguel Arancibia por vínculos con ‘Los Injertos del Cono Norte’

El Primer Despacho de la Novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte obtuvo una sentencia condenatoria contra dos integrantes cercanos a Yojairo Arancibia, exsuboficial de la Policía Nacional que decidió unirse a las filas del crimen organizado en la zona norte de la capital.

El expolicía Miguel Arancibia fue condenado a 10 años y tres meses de prisión efectiva por el delito de tenencia ilegal de armas, mientras que Rosmery Honorio, de 27 años y expareja de Yojairo, recibió seis años y diez meses de cárcel por tenencia ilegal de municiones.

Ambos fueron detenidos en junio de 2023 durante un operativo realizado en una vivienda de Carmen Alto, en Comas, que era utilizada como base de operaciones de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, liderada por “El Monstruo”. En aquella intervención, la Policía incautó un arsenal de armas de fuego, cacerinas y material explosivo, elementos utilizados en videos extorsivos.

El entonces jefe de la Dirincri, general Marco Conde, precisó que en dicho operativo se logró capturar a Miguel Arancibia en flagrancia, encontrándosele armas que no le pertenecían. Honorio también fue detenida en la vivienda.

COLUSIÓN ANTICIPADA

Cabe recordar que Yojairo Arancibia, considerado el brazo armado de la organización, fue capturado en mayo pasado en Aucayacu, Huánuco, tras permanecer prófugo de la justicia. Tanto Miguel Arancibia como Rosmery Honorio aceptaron el mecanismo de conclusión anticipada, lo que permitió acelerar el proceso judicial y obtener las sentencias condenatorias.