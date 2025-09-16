Cercado de Lima: actos vandálicos tras última toma de UNMSM deja graves daños

La reciente toma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha dejado serias pérdidas económicas y un profundo rechazo por parte de las autoridades. Imágenes inéditas muestran cómo los encapuchados cubrieron las cámaras de seguridad con bolsas y plásticos, evitando que se registren sus actos al interior de la ciudad universitaria.

Durante la ocupación, diversas puertas fueron pintadas y casetas de vigilancia destrozadas. También se reportaron daños en baños y pasadizos, además de pintas con símbolos de la hoz y el martillo, frases como “Lucha de clases hasta el comunismo” y signos anarquistas, lo que encendió la alarma por el trasfondo ideológico de la protesta.

Los estudiantes justificaron la medida basándose en un pliego de reclamos, cuyo punto principal fue el pedido de matrícula gratuita para quienes llevan una segunda carrera. Sin embargo, la violencia y los destrozos generaron rechazo generalizado y preocupación por la infiltración de mensajes extremistas.

RECHAZA ACTOS VANDÁLICOS

El asesor del Vicerrectorado Académico de Pregrado, Walter David Ugarte Casafranca, deploró lo ocurrido y aseguró que San Marcos “no se identifica con ideologías violentas ni subversivas”. Aunque las clases se reanudaron esta semana, persiste la interrogante sobre si la tranquilidad podrá mantenerse en el campus.