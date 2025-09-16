Caen ‘Los Elegantes’: banda también habrían perpetrado robos en locales del Cercado de Lima

Un intento de robo en el corazón de Miraflores terminó con dos delincuentes detenidos gracias a la rápida reacción de los propios comerciantes. El hecho ocurrió en las galerías de la avenida Petit Thouars, conocidas por la venta de artesanías y joyería.

Según las cámaras de seguridad, los implicados —dos mujeres, una de ellas menor de edad, y un hombre— ingresaron a los locales con roles previamente definidos. El sujeto identificado como Denis Cabrera Beingolea, de 45 años, se encargaba de abrir las vitrinas y extraer las joyas de oro y plata, que eran guardadas con rapidez en el bolso de la mujer mayor de edad, mientras la adolescente cumplía funciones de “campana”.

Los comerciantes, que ya estaban en alerta tras ataques previos en el mismo sector y en el Cercado de Lima, lograron reconocerlos y decidieron actuar. Tras ser retenidos por los propios trabajadores, personal policial llegó al lugar y trasladó a los detenidos a la Depincri de Miraflores. Se estima que los hampones lograron sustraer joyas valorizadas en 20 mil soles antes de ser descubiertos.

ANTECEDENTES

Durante su detención, Cabrera Beingolea admitió tener antecedentes por hurto y se conoció que posee una sentencia previa por el mismo delito. Los implicados quedaron a disposición de la Fiscalía para continuar con las investigaciones correspondientes.