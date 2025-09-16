Crimen de “jaladora” en el Callao: cámaras serán claves para identificar a asesino

Minutos antes de las 7:00 de la noche, las calles del Callao volvieron a teñirse de sangre. Una mujer de nacionalidad venezolana fue atacada a balazos por un sicario cuando se encontraba en la cuadra 32 de la avenida Argentina, frente al centro comercial Minka. El hecho causó pánico entre comerciantes y transeúntes de la zona.

Tras el violento ataque, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital Daniel Alcides Carrión, conocido como Barton, pero llegó sin vida debido a la gravedad de sus heridas. Testigos registraron imágenes posteriores al crimen donde se aprecia cómo un transeúnte patea un casquillo de bala, lo que evidenció la falta de resguardo policial inmediato en la escena del asesinato.

De acuerdo con información preliminar de la Policía, la mujer se dedicaba a la venta ambulatoria de caramelos y también realizaba labores de “jaladora” de combis. El coronel PNP Carlos Zuñiga, jefe de la Región Policial Callao, confirmó que la investigación está a cargo de la Depincri para esclarecer el móvil del ataque.

ANALIZAN CÁMARAS

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue del Callao, mientras los agentes de la Policía Nacional del Perú revisan las cámaras de seguridad instaladas en la zona, entre ellas un domo de 360° y una cámara fija, con el objetivo de identificar al sicario que perpetró el asesinato y dar con su paradero. El caso se encuentra bajo investigación.