Carabayllo: atacan a balazos a obrero que realizaba trabajos de agua potable

La violencia sigue cobrando víctimas en Carabayllo. Un obrero que realizaba trabajos de agua potable fue atacado a balazos por dos sicarios que se desplazaban en motocicleta. El hecho ocurrió en plena jornada laboral, generando pánico entre los vecinos de la zona.

Tras disparar contra su víctima, los atacantes huyeron a toda velocidad sin dejar rastro. Compañeros del obrero herido corrieron en su auxilio y lograron trasladarlo rápidamente al Hospital Sergio Bernales, donde ingresó de emergencia.

Según el parte médico preliminar, el trabajador presenta dos impactos de bala: uno en el estómago y otro en la cadera, lesiones que comprometen seriamente su estado de salud. Los médicos continúan luchando por estabilizarlo.

INVESTIGAN ATAQUE

Las autoridades policiales ya se encuentran revisando las cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables de este brutal ataque. No se descarta que se trate de un ajuste de cuentas, aunque la investigación busca esclarecer el móvil exacto del crimen.