Cae “Bebito Malo”: Fiscalía lo señala como la voz detrás de extorsiones a empresas de transporte

La Policía Nacional capturó en Bellavista a Maykol Joel Rodríguez Pinto, alias “Bebito Malo”, señalado por la Fiscalía como el presunto negociador de la organización criminal “Los Desa”, dedicada a la extorsión y al sicariato contra empresas de transporte urbano e interprovincial.

De acuerdo con la tesis fiscal, Rodríguez era la voz detrás de las llamadas extorsivas que amedrentaban a transportistas, coordinando los montos de los pagos ilegales. En su poder se halló un número telefónico vinculado al cobro de cupos, con los que la organización habría amasado una fortuna estimada en 22 millones de soles.

La captura fue posible tras un paciente seguimiento de la División de Investigación de Secuestros de la Dirincri, que logró ubicarlo mientras se desplazaba en un taxi amarillo por el distrito de Bellavista. Posteriormente, el detenido guió a los agentes hasta su vivienda, donde se incautaron bienes y evidencias.

“Los Desa”, que también operaban bajo los nombres Los Occidentales o La Demencia, mantenían bajo amenaza a al menos diez empresas de transporte. En solo tres meses podían obtener más de 66 mil soles de una sola empresa, según cálculos del Ministerio Público.

PERMANECE DETENIDO

Actualmente, Rodríguez permanece detenido en la Dirincri mientras continúa la investigación fiscal. Las autoridades no descartan que intentara reactivar la organización en los últimos días, tras enviarse un nuevo mensaje extorsivo a las empresas de transporte.