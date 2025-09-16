Breña: vecinos piden seguridad tras brutal asalto a adulta mayor

Una adulta mayor fue víctima de un violento asalto en la cuadra 15 del jirón Jorge Chávez, en el distrito de Breña, cuando se disponía a ingresar a su vivienda en horas del día.

Las cámaras de seguridad registraron el preciso instante en que un delincuente, vestido con polera negra y capucha, aprovechó que la mujer revisaba su celular mientras esperaba que le abrieran la puerta para abordarla.

El hampón intentó arrebatarle el equipo, pero ante la resistencia de la víctima, la cogoteó con fuerza, la hizo caer al suelo y la arrastró varios metros hasta lograr su cometido. Con el celular en mano, huyó corriendo de la zona.

PIDEN INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD

Vecinos aseguraron que los robos al paso se repiten en este sector de Breña, especialmente en horas de la madrugada o mediante la modalidad del “raqueteo” en moto. En el lugar no se observan cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Breña. Los vecinos exigen su instalación y mayor presencia policial para prevenir estos hechos delictivos.