Vecinos denuncian ola de robos en Carabayllo: “Los choros entran como si nada y vacían las casas”

Una joven madre gestante atraviesa horas de angustia luego de que delincuentes ingresaran a su vivienda en Carabayllo y se llevaran todo lo que encontraron a su paso, incluidos los regalos de su reciente baby shower y los implementos que había preparado para la llegada de su bebé.

Las cámaras de seguridad registraron cómo un hombre y una mujer forzaron la puerta de la vivienda, mientras una camioneta negra aguardaba en una esquina para luego sumarse al atraco. Durante 40 a 45 minutos, los sujetos cargaron televisores, electrodomésticos, ropa, zapatos y hasta pañales y ropa de recién nacido.

GESTANTE TERMINÓ HOSPITALIZADA

El impacto emocional del asalto afectó seriamente a la gestante, quien terminó hospitalizada con contracciones y riesgo de un parto prematuro. “Ella ahora está con contracciones y el bebé se está moviendo menos, eso puede hacer que nazca antes de tiempo”, expresó su pareja, visiblemente afectado.

Vecinos de la zona denunciaron que los robos se han vuelto constantes. La joven pareja, que apenas llevaba un año y medio en la zona, enfrenta ahora una gran deuda por los objetos robados, muchos de ellos aún en proceso de pago. Mientras tanto, esperan que la denuncia presentada permita identificar y capturar a los responsables de este brutal asalto.