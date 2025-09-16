Asesinan a mototaxista en el Callao: sicario había salido hace poco de prisión

Un nuevo crimen conmociona al Callao. Luis Enrique Collantes, un mototaxista de 50 años, fue asesinado de siete disparos en el cruce de las calles Centenario y Dominicos.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el sicario se encontraba al lado del vehículo menor de la víctima. Tras el ataque, el delincuente escapó corriendo mientras los transeúntes huían despavoridos.

CAPTURAN A SICARIO

Agentes motorizados de la Policía llegaron rápidamente al lugar y capturaron al atacante, identificado como Flavio Alexis Palomo Méndez, de 27 años. En su poder se halló una pistola marca Baykal abastecida con siete municiones. Según el coronel PNP Carlos Zúñiga, el detenido cuenta con antecedentes por robo y otros delitos desde 2013.

De acuerdo con información preliminar, Collantes habría sido interceptado, mani atado y amordazado antes de ser llevado al paradero de mototaxis donde finalmente fue ejecutado. La hipótesis policial apunta a que se trató de un mensaje dirigido a las empresas formales de transporte en la zona, vinculadas a extorsiones por cobro de cupos.

Vecinos describieron a la víctima, conocida como “Kike”, como un hombre tranquilo y trabajador. “Más de siete años lo conocí, no se metía con nadie. Ojalá Dios lo tenga en su misericordia”, señaló un testigo.

Palomo Méndez, quien recientemente había salido de prisión tras cumplir condena, volvió a delinquir y ahora deberá enfrentar nuevamente a la justicia por este crimen.