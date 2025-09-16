Surquillo: Reportan incendio en colegio Ricardo Palma

Un incendio se registró en horas de la tarde de este martes 16 en las instalaciones del centro educativo Ricardo Palma, ubicado en la avenida Angamos Este del distrito de Surquillo.

Según los primeros reportes, el siniestro se originó por un cortocircuito que se produjo en uno de los auditorios del referido colegio. Afortunadamente, los Bomberos atendieron la emergencia a tiempo y lograron extinguir las llamas del incendio.

Los escolares fueron evacuados con apoyo de la Policía Nacional y los serenos del distrito. Sin embargo, sus cosas se quedaron en las aulas, por lo cual muchos de ellos están solicitando ingresar para retirar sus pertenencias.

NO HAY HERIDOS

Las cámaras de 24 Horas Mediodía llegaron hasta el lugar de los hechos y captaron el estado en el que terminó una de las paredes del auditorio en donde se produjo el cortocircuito. Afortunadamente, no se han reportado heridos ni pérdidas humanas que lamentar.