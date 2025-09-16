Bellavista: Delincuentes ingresan a restaurante y se llevan hasta los pescados

En el distrito chalaco de Bellavista, un restaurante se ha convertido en el nuevo blanco de la criminalidad luego que delincuentes ingresaran en horas de la madrugada para llevarse las ganancias del día, así como otros objetos de valor.

En las imágenes registradas por las cámaras de seguridad se puede observar a los hampones aprovechando la oscuridad de la noche para ingresar al restaurante "Manos Norteñas" y llevarse electrodomésticos y hasta los insumos para el menú del día siguiente.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la propietaria del negocio reveló que los facinerosos se llevaron la refrigeradora principal del restaurante, así como platos, vajillas y hasta los pescados que iban a utilizar para sus platillos.

MÁS DE 30 MIL SOLES

Asimismo, la dueña del restaurante indicó que el monto de todo lo robado ascendería a más de 30 mil soles. Entre los productos sustraídos, los criminales también se llevaron una guitarra perteneciente a un sobrino de la empresaria.