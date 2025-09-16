Aeropuerto Jorge Chávez: incertidumbre de turistas por crisis en Machu Picchu

El turismo en Machu Picchu se ve gravemente afectado por las protestas iniciadas el último domingo, cuando pobladores bloquearon la vía férrea y obligaron a la cancelación de pasajes hacia Machu Picchu Pueblo. Los manifestantes exigen la autorización de buses de una nueva empresa de transporte de pasajeros en la ruta Hiram Bingham.

En Lima, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la incertidumbre entre los turistas es evidente. Mientras algunos se preparaban para viajar hacia la ciudadela inca de Machu Picchu, otros llegaban desde Cusco resaltando la situación crítica que se vive en Machu Picchu Pueblo.

Varios turistas declararon a Panamericana Televisión que esta situación ya se venía anticipando desde hace algunos días. Aunque muchos lograron llegar sin inconvenientes a la maravilla del mundo y regresar a Cusco, otros permanecen atrapados sin poder salir debido al bloqueo.

CAMINAN HORAS HACIA MACHU PICCHU PUEBLO

En Cusco, algunos visitantes optaron por una ruta alterna que consiste en tomar un bus hasta la zona de Hidroeléctrica y luego caminar alrededor de 10 kilómetros —entre cuatro y cinco horas— hasta Machu Picchu Pueblo, con el objetivo de alcanzar la histórica llacta.

A pesar de la crisis, los vuelos desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez hacia Cusco se mantienen con normalidad. Sin embargo, los turistas mantienen la esperanza de que la situación se solucione pronto y puedan visitar Machu Picchu, considerada una de las siete maravillas del mundo moderno.