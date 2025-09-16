Roban vehículo en Santa Beatriz: criminal aprovechó que victimas desayunaban

La ola de inseguridad continúa poniendo en zozobra a la ciudadanía. Esta vez, un criminal aprovechó que una familia se encontraba desayunando en un restaurante de Santa Beatriz para robarse el vehículo en el que se movilizaban.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo a las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la zona, el hampón camina por los alrededores de la unidad, y para no levantar ningún tipo de sospecha, conversa por teléfono. Con el paso de los segundos, el delincuente subió al coche y escapó.

Al tener conocimiento de que le habían arrebatado la unidad, la víctima acudió hacía la comisaría de Petit Thouars para interponer la denuncia, por lo que, le mencionaron en la comandancia que los patrulleros de la PNP se encontraban informados sobre el robo.

Finalmente, el propietario del auto Nissan Sentra de 1989 confía que los agentes policiales realizarán su labor para dar con la ubicación de su vehículo, que normalmente los criminales lo roban para desmantelarlo y vender las autopartes.