Cierre total en la avenida Grau por tres meses: conoce las rutas de desvío

La Municipalidad de Lima anunció el cierre total de un tramo de la avenida Grau desde el próximo lunes 15 de septiembre, restricción que se prolongará por tres meses como parte de las obras de la nueva Vía Expresa Grau.

El corte de tránsito se aplicará entre las avenidas Aviación y el jirón Junín, uno de los corredores más transitados de la capital, por donde circulan diariamente miles de vehículos particulares, transporte público y usuarios del hospital 2 de Mayo.

Para mitigar la congestión, las autoridades dispusieron un plan de desvíos con rutas alternas. En sentido El Agustino–Cercado de Lima, los conductores deberán desviar por los jirones Junín y Lucanas antes de reincorporarse a Grau. En dirección contraria, hacia El Agustino, las opciones serán los jirones Cangallo, Santa Rosa y Junín. Asimismo, desde la avenida Nicolás Ayllón, los vehículos podrán seguir por Riva Agüero, Cáceres, y los jirones Alfonso Ugarte, Junín y Lucanas.

En el caso del hospital 2 de Mayo, se habilitó un acceso exclusivo para ambulancias y unidades de emergencia, con un carril adicional y personal de control permanente para garantizar la atención médica.

MÁS DETALLES SOBRE LA OBRA

El proyecto de la Vía Expresa Grau contempla 2.8 kilómetros de intervención, que incluyen pavimentación de calzadas, habilitación de intersecciones, cruces semaforizados y la preparación de infraestructura para cuatro estaciones del Metropolitano: Abancay, Andahuaylas, Parinacochas y una conexión directa con la estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima, lo que permitirá el transbordo sin salir a la superficie.