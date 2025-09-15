SMP: sujeto amenaza a personas que jugaban fútbol

Un grave incidente se registró en San Martín de Porres, en los exteriores del colegio José Héctor Rodríguez Trigoso, donde un hombre armado amenazó a un grupo de personas que jugaba fútbol en la zona. Testigos relataron que, sin motivo aparente, el sujeto sacó un arma de fuego y la exhibió ante la presencia de varios vecinos, generando temor entre los asistentes.

El individuo fue identificado como Richard Enrique Huamani Sánchez. Según la denuncia policial, Huamani apuntó su pistola hacia el cielo mientras gritaba, poniendo en riesgo la integridad de los presentes. Un abogado de los agraviados precisó que este hecho está tipificado en el Código Penal como tentativa de homicidio, dentro de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.

Agentes de la comisaría de Condevilla intervinieron rápidamente y lograron detener al sospechoso, quien fue trasladado a la dependencia policial donde permanece mientras duren las investigaciones. Los agentes recabaron testimonios y aseguraron el arma de fuego como parte de las diligencias.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Se conoció que Richard Enrique Huamani registra antecedentes por un hecho similar ocurrido en 2022. La Policía investiga las causas de esta nueva agresión armada, mientras los vecinos de la zona exigen mayor seguridad para evitar que se repitan incidentes que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.