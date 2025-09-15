Los Olivos: conductor que atropelló a policía sigue con paradero desconocido

Una suboficial de segunda de la Policía Nacional, identificada como Luisa Quispe, fue violentamente atropellada por el conductor de una miniván dorada en la avenida Próceres de Huandoy, en Los Olivos. El hecho ocurrió cuando la agente realizaba una intervención de tránsito a un vehículo, sin imaginar que sería embestida por un colectivero que circulaba a gran velocidad.

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran cómo la miniván arremete sin reparo contra la policía de tránsito, provocando que el impacto la lanzara varios metros y que perdiera su casco de protección. Personal de serenazgo llegó al lugar y trasladó a la agente al hospital de la Policía, donde fue diagnosticada como policontusa, con dificultades para respirar y múltiples golpes en el cuerpo.

Aunque las autoridades hallaron la miniván con la parte delantera destruida y el parabrisas roto, el conductor logró darse a la fuga. Dentro del vehículo se encontraron stickers de paraderos informales, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de una unidad utilizada para el transporte colectivo ilegal. El accidente ocurrió a escasos metros de uno de estos paraderos.

PARADERO DESCONOCIDO

De acuerdo con el número de placa, la unidad pertenece a Silvia Adela Guevara Paredes. Sin embargo, el director de la Defensoría de la Policía, general Ramírez, precisó que quien conducía sería el hijo de la propietaria, cuyo paradero aún es desconocido. Las autoridades continúan las investigaciones para dar con el responsable.