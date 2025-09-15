Santa Clara: vecinos exigen rompe muelles y señalización tras choque que dejó un muerto y dos heridos

Un trágico accidente de tránsito se registró el último fin de semana en el boulevard Independencia, en Santa Clara. Una mujer falleció y otras dos personas resultaron gravemente heridas luego de que un vehículo deportivo azul de placa AYO-676 impactara contra un mototaxi celeste que transitaba por el pasaje Mariano Melgar.

Las cámaras de seguridad muestran cómo ambos vehículos colisionan tras no poder frenar a tiempo. En medio de la conmoción, vecinos rodearon al conductor del automóvil, un joven que aparentemente se negaba a descender del vehículo. Entre gritos y golpes contra el carro, los testigos lo acusaron de haber manejado bajo los efectos del alcohol.

Los heridos fueron trasladados al hospital de Lima Este, donde falleció Zonia Ricse Patilla, de 55 años. Su esposo, Rubén Páucar Llacza, y el conductor del mototaxi, Jesús Martín Huaroto Jiménez, de 60 años, permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico reservado. Según familiares, la pareja se dirigía al mercado de Santa Anita para trabajar cuando ocurrió el accidente.

EXIGEN JUSTICIA

El conductor del automóvil, identificado como estudiante universitario, fue detenido por la Policía y permanece bajo investigación en la Unidad de Accidentes de Tránsito. En su declaración, aseguró que el mototaxi intentó ganarle el paso y no logró frenar a tiempo. Mientras tanto, los vecinos exigen justicia para las víctimas y reclaman a las autoridades la colocación de rompemuelles, mayor señalización y mejoras en la visibilidad del cruce para evitar nuevas tragedias.