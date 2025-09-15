Tragedia en Evitamiento: cobrador de “Real Star” confesó que conducía sin licencia

Una tragedia en la Vía de Evitamiento reveló serias negligencias en el control de la empresa Real Star. El pasado jueves 11, un bus fuera de servicio protagonizó un accidente fatal que, según las investigaciones preliminares, habría sido ocasionado por Martín Alejandro Effio, cobrador de la compañía, quien asumió la conducción del vehículo sin contar con licencia de manejo.

Durante la audiencia judicial, Effio reconoció no tener brevete y relató que ese día salió a manejar porque el chofer asignado nunca llegó, pese a que él debía cubrir gastos escolares de su familia. El juez dictó nueve meses de prisión preventiva en su contra por presunto homicidio culposo, mientras se investigan los hechos.

El imputado también declaró que la unidad presentaba fallas en los frenos, advertencia que supuestamente le dio un mecánico por teléfono antes del accidente. Sin embargo, testigos y familiares de los heridos señalaron que el chofer iba distraído en una llamada mientras conducía, lo que complica aún más la situación legal.

VÍCTIMAS EXIGEN JUSTICIA

Mientras tanto, las víctimas permanecen hospitalizadas y sus familias exigen a la empresa Real Star asumir su responsabilidad. A la espera de que los heridos puedan brindar sus testimonios, los afectados reclaman respuestas claras y un soporte económico por parte de la compañía, cuya falta de control en la salida de vehículos quedó en evidencia tras la tragedia.