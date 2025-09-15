Terror en SJL: familias de víctimas exigen justicia tras balacera protagonizada por exmilitar

Momentos de terror vivieron decenas de personas en una discoteca ubicada en la cuadra 4 de la avenida Wiesse, en San Juan de Lurigancho, luego de que un exmilitar identificado como Sherald Asenjo Fernández llegara al lugar y, en aparente estado de ebriedad, abriera fuego contra el establecimiento y posteriormente contra dos policías. Durante el enfrentamiento, varias personas se lanzaron al suelo para protegerse de la ráfaga de disparos.

El tiroteo dejó como saldo dos jóvenes fallecidos. Una de las víctimas fue Percy Sangama Aricara, quien había llegado recientemente a Lima tras trabajar en una mina y salió a divertirse junto a su primo. El joven recibió un disparo en medio del caos cuando se disponía a retirarse del local.

La segunda víctima fue Luis Alberto Flores Cruz, de 25 años, quien murió de un impacto de bala en la cabeza al intentar ayudar a cerrar la puerta de la discoteca. Su padre relató con dolor que aquel día su hijo celebraba su cumpleaños y exigió justicia por la irreparable pérdida.

DETENIDO

Las cámaras de seguridad registraron cómo el exmilitar realizó los disparos antes de ser reducido por agentes del Escuadrón de Emergencia. Actualmente, Sherald Asenjo Fernández permanece detenido en la Depincri de San Juan de Lurigancho, mientras las familias de los jóvenes exigen que el caso no quede impune.