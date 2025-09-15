Combis paralizan actividades ante extorsiones: criminales exigen pagos entre S/5 a S/40 diario

Tras el ataque contra una combi en la Av. Óscar R. Benavides en el Cercado de Lima, que dejó como saldo dos personas heridas, alrededor de 60 chóferes de diversas empresas que cubren la ruta Callao-Lima, han decidido paralizar sus actividades ante las extorsiones que viven.

¿QUIÉN ESTARÍA DETRÁS DEL ACCIONAR CRIMINAL?

De acuerdo a la información brindada por los conductores a 24 Horas, la persona que estaría detrás del accionar criminal sería Miguel Ángel Marín Mazzetti, conocido en el mundo del hampa como ‘Tito’, quien actualmente se encuentra recluido en el penal de Aucallama.

Los delincuentes que son contratados por alías ‘Tito’ cobran entre S/5 a S/40 a las diversas unidades de las empresas que cubren la ruta, por lo que, las víctimas hicieron un llamado a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que puedan tomar cartas en el asunto.

Cabe mencionar que, la banda que lideraría Marín Macetti, no sería la única que se encuentra exigiendo dinero a los conductores, sino que también, habría otras dos organizaciones criminales que piden que les paguen para que puedan operar con normalidad por la ruta.