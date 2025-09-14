24 Horas Edición Domingo

14/09/2025

Dos fallecidos fue el saldo del choque entre un auto y una mototaxi en Ate Vitarte

Una cámara de seguridad registró el preciso momento en que ocurrió la fuerte colisión.



En el distrito de Ate Vitarte un violento choque entre un auto particular y una mototax dejó como saldo dos personas fallecidas en la zona de Santa Clara.

El fatal accidente se produjo cerca de las 2 de la madrugada, cuando la mototaxista con dos pasajeros circulaba por la avenida Mariano Melgar, pero en el cruce fueron impactados por un auto que llegó a toda velocidad.

El chofer y una pasajera perdieron la vida

Desafortunadamente, producto del fuerte impactó, falleció el chofer del mototaxi que era de nacionalidad extranjera y horas después la pasajera que iba dentro de la trimoto.

Cabe señalar que, el otro herido se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y su estado es delicado.


