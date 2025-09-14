Dos fallecidos fue el saldo del choque entre un auto y una mototaxi en Ate Vitarte

En el distrito de Ate Vitarte un violento choque entre un auto particular y una mototax dejó como saldo dos personas fallecidas en la zona de Santa Clara.

El fatal accidente se produjo cerca de las 2 de la madrugada, cuando la mototaxista con dos pasajeros circulaba por la avenida Mariano Melgar, pero en el cruce fueron impactados por un auto que llegó a toda velocidad.

El chofer y una pasajera perdieron la vida

Desafortunadamente, producto del fuerte impactó, falleció el chofer del mototaxi que era de nacionalidad extranjera y horas después la pasajera que iba dentro de la trimoto.

Cabe señalar que, el otro herido se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y su estado es delicado.