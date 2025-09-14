Tragedia en la vía Evitamiento: Este el testimonio del chofer del bus “Real Star”

Continúan las investigaciones sobre las causas de fatal accidente de la Vía Evitamiento, en el distrito de Ate, donde un bus de transporte público se estrelló contra una valla metálica de la autopista.

Como se recuerda, el fierro atravesó desde el parabrisas hasta la ventana posterior de la unidad, causando la muerte de dos pasajeros y varios heridos.

El chofer de la unidad, siniestrada identificado como Martín Alejandro Effio Dávila, de 40 años, no tendría brevete de conducir, ya que sería el cobrador de la unidad.

Ante este hecho, La Fiscalía de Santa Anita informó a través de sus canales oficiales que el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el conductor de la unidad.

ATERRADOR TESTIMONIO

Durante su declaración ante las autoridades, el conductor dio un escalofriante testimonio, donde señaló que la unidad se quedó sin frenos, y no se percató de la baranda que atravesó al bus.

Cabe señalar que, el conductor es investigado por los delitos de homicidio culposo en agravio de dos personas y lesiones culposas en perjuicio de los pasajeros heridos.