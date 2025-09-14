Amenazan de muerte a familiares del obrero asesinado y descuartizado en SJM

El caso de la muerte de Julio César Zapaile, el joven hallado descuartizado dentro de una maleta en el distrito de San Juan de Miraflores tras ser reportado como desaparecido, registra nuevos avances en las investigaciones.

Según la denuncia, la noche de su desaparición la familia recibió mensajes desde el teléfono celular de la víctima pidiendo la foto de una tarjeta de crédito.

Al negarse sus familiares, los secuestradores les enviaron imágenes de un hombre maniatado y amenazas firmadas por alias “El Chino San Vicente”, supuesto miembro de la banda “El Tren de Aragua”.

En un inicio, todo apuntaba a un secuestro con fines extorsivos. Sin embargo, según el abogado de la familia Mario Arribas, las investigaciones han tomado un nuevo rumbo.

FAMILIARES SON AMENAZADOS

Se presume que la tarjeta bancaria en poder de Zapaile contenía dinero perteneciente a esta red delictiva. No se descarta la hipótesis de que los delincuentes habrían involucrado a la pareja sentimental del joven, que según vecinos era de nacionalidad colombiana, considerada pieza clave en los hechos, pues nadie del entorno familiar conoce de su existencia.

El abogado espera que las cámaras de seguridad de zonas donde transitaba la pareja, como la calle de las Pizzas en Miraflores ayuden a identificar a la joven, considerada pieza clave en la investigación

Cabe señalar que, los familiares del joven asesinado siguen recibiendo amenazas donde aún les exigen la devolución de un dinero que ellos no tienen.