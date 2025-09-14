Balean bus de la línea “47” en Los Olivos por una presunta extorsión

En el distrito de Los Olivos, en la avenida Próceres de Huandoy, a la altura de la intersección con la avenida Holanda, fue atacado de tres disparos un bus de transporte público de la línea conocida como “la 47 Sol de Oro”.

Según testigos, los atacantes fueron dos hombres que, a bordo de una moto lineal, abrieron fuego directamente contra la unidad que estaba con pasajeros.

SE TRATARÍA DE DELINCUENTES EXTRANJEROS

El chofer de la unidad atacada declaró que los dos ocupantes de la moto lineal serían, al parecer, de nacionalidad venezolana. Añadió que realizaron disparos al aire mientras gritaban el nombre de su presunta banda criminal.

Cabe señalar que, tras el ataque, en el paradero inicial, los buses quedaron varados y no salieron a circular. por temor a nuevas amenazas,

De igual forma los choferes y personal guardaron silencio y suspendieron sus labores mientras la empresa de transporte urbano evalúa cuánto tiempo permanecerá sin operar, en medio de esta ola de extorsión.