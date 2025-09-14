SJL: Crimen de madre asesinada frente a su hijo guardaría relación con un préstamo de dinero

Un sicario asesinó a una madre de familia frente a su pequeño hijo en el distrito de San juan de Lurigancho. Según testigos, el asesino irrumpió dentro de una juguería y disparó a matar contra una mujer, que inmediatamente cayó al piso herida.
Las personas que estaban a su alrededor gritaban aterradas mientras su pequeño niño salía huyendo de la escena del crimen que ocurrió en el mercado modelo José Carlos Mariátegui.
No habría pagado un préstamo
Pero no satisfecho con dispararle una vez, el criminal volvía a desatar mas disparos contra su víctima de unos 29 años para acabar con su vida.
Cabe señalar que, este hecho de sangre ha dejado aterrados a los comerciantes del mercado y las primeras pesquisas arrojan datos que el crimen guardaría relación con un préstamo de dinero que no se pagó.