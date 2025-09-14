Crimen en SJM: asesinan a mototaxista y pasajera queda herida de gravedad

Un mototaxista de 31 años fue asesinado en el parque Umamarca, en el distrito de San Juan de Miraflores, mientras se encontraba dentro de su vehículo junto a una mujer que resultó herida de gravedad.

De acuerdo a testigos, alrededor de las 2:00 a.m., dos sujetos encapuchados se acercaron al mototaxi estacionado y abrieron fuego contra sus ocupantes, huyendo rápidamente después del ataque.

La mujer acompañante fue trasladada al Hospital Nacional María Auxiliadora, donde permanece bajo atención médica. Familiares de la víctima llegaron al lugar lamentando lo sucedido, pues el hombre deja en orfandad a tres menores de edad que se quedan sin sustento económico.

Investigación por ajuste de cuentas o extorsión

Efectivos de la comisaría Mateo Pumacahua acordonaron la zona y peritos de criminalística hallaron más de 10 casquillos en el lugar. Fuentes policiales informaron que las causas del crimen podrían ser por ajustes de cuentas, aunque también investigan si está relacionado con la ola de extorsiones que afecta a transportistas en la zona.