Ventanilla: ataque en bar deja dos muertos y un herido grave

Un sangriento ataque dentro de un bar ubicado en la vía auxiliar de la Panamericana Norte, en Villa Los Reyes (Ventanilla), dejó como saldo dos personas fallecidas y una herida de gravedad. Según las primeras investigaciones policiales, las víctimas habrían tenido un altercado previo con los agresores antes de ingresar al local, lo que desencadenó la tragedia.

De acuerdo con testigos, los sujetos regresaron armados y dispararon contra el grupo dentro del establecimiento. En el lugar perdieron la vida Belinson Roberto Huaytán Cantares (35) y Abel Alegría Lutari (35), mientras que Ricardo Reyes Jibaja (43) fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde permanece en estado crítico.

Familiares y vecinos aseguraron que los jóvenes eran personas trabajadoras y tranquilas, descartando vínculos con la delincuencia. “Esos dos jóvenes que han fallecido no eran delincuentes, eran chicos sanos”, declaró una vecina, mientras las familias exigieron justicia y la entrega de las grabaciones de cámaras de seguridad de la zona, que serían clave para identificar a los responsables.

FAMILIARES EXIGEN JUSTICIA

Los agentes de la Policía Nacional del Perú acordonaron el área y trasladaron el caso a la Depincri de Ventanilla, que ya inició las diligencias correspondientes para ubicar a los atacantes. Los deudos reclaman que este crimen no quede impune y piden mayor seguridad en la zona para evitar nuevas tragedias.