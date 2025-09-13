Tragedia en Vía de Evitamiento: dictan 9 meses de prisión preventiva contra chofer de bus

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el conductor responsable del trágico accidente en la Vía de Evitamiento, donde una valla metálica atravesó un bus y dejó dos fallecidos. La Fiscalía sustentó que el chofer actuó con negligencia, luego de que confesara haber tomado el vehículo de la empresa de transportes Real Star sin autorización.

Mientras tanto, uno de los heridos, un joven estudiante de 18 años que sufrió fractura abierta en la tibia y el peroné, aún no puede ser operado en el Hospital Hipólito Unanue debido a que el seguro no ha entregado los materiales quirúrgicos. “Estamos a la espera, mientras tanto se le realizan limpiezas para evitar infecciones. La aseguradora debe cubrir con estos insumos”, explicó el doctor Augusto Cruz Chereque, jefe del área de Emergencias.

La empresa aseguradora AFOCAT no se ha pronunciado sobre la demora. En cambio, el abogado de la empresa Real Star, David Mujica, aseguró que el seguro ya cotizó el equipo requerido y que será cubierto en su totalidad, aunque reconoció que la compra se ha retrasado. Asimismo, adelantó que evalúan denunciar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones como tercero civil responsable, al considerar que la valla de contención no cumplió su función.

BAJO OBSERVACIÓN MÉDICA

El joven herido se encuentra estable y continúa bajo atención médica, a la espera de los materiales quirúrgicos necesarios para su operación. El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad vial en Lima y la responsabilidad compartida entre empresas de transporte, aseguradoras y el Estado en la prevención de tragedias como esta.