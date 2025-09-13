Por cuarto día consecutivo: huelga de enfermeras de EsSalud afecta a miles de pacientes

Caos en el Hospital Edgardo Rebagliati. Camillas en los pasadizos, consultorios y farmacias abarrotados, y pacientes esperando atención en condiciones precarias fueron parte del escenario registrado la mañana de este viernes en medio del cuarto día de huelga nacional de médicos y enfermeros de EsSalud.

Muchos pacientes denunciaron largas demoras para acceder a consultas y exámenes, que se postergan por meses. “Mi papá sacó la cita en mayo, en julio y recién para octubre tenía atención, no es justo para un paciente adulto mayor con deficiencia renal”, relató uno de los afectados. Otros reclamaron la falta de equipos y medicamentos básicos, lo que agrava el padecimiento físico y emocional de los asegurados.

Representantes sindicales señalaron que la falta de personal y la negativa de la institución a ampliar turnos de atención son parte de los problemas estructurales que generan el colapso. “El hospital Rebagliati tiene más de 100 consultorios, pero solo funcionan en dos turnos; si se abriera atención nocturna se aliviaría la carga, pero no quieren contratar más personal”, manifestó Jhony Rivera, vocero del sindicato de enfermeros.

DIÁLOGO PERMANENTE

En tanto, EsSalud aseguró en un comunicado que más del 90% del personal asistencial trabajó este viernes a nivel nacional y que mantienen un “diálogo permanente y constructivo” con los gremios. Sin embargo, los usuarios exigen soluciones inmediatas ante un sistema que consideran cada vez más deficiente y que, en palabras de los propios médicos, atraviesa una de sus peores crisis.