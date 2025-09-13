Surco: capturan a falso delivery que robó celular a ciclista

Tras varios minutos de seguimiento, el sujeto fue reducido y capturado en plena vía pública, en medio de la sorpresa de los transeúntes.

Las cámaras de seguridad de Surco registraron el preciso momento en que un joven ciclista fue víctima del robo de su celular en la avenida Primavera. El hecho ocurrió alrededor de las 4:20 de la tarde, cuando un sujeto a bordo de una motocicleta se acercó sigilosamente y, en cuestión de segundos, arrebató el moderno iPhone que la víctima acababa de comprar.

El delincuente utilizó el ya conocido modus operandi del “falso delivery”, desplazándose en moto con apariencia de repartidor para acercarse a su objetivo sin levantar sospechas. Sin embargo, no logró escapar, ya que un contingente de policías y serenos realizaba un operativo a pocos metros de la zona y emprendió de inmediato la persecución.

Tras varios minutos de seguimiento, el sujeto fue reducido y capturado en plena vía pública, en medio de la sorpresa de los transeúntes. Uno de los serenos relató que tuvo que sujetarlo del cuello para evitar que continuara con la fuga.

TRASLADADO A LA COMISARÍA

El detenido fue identificado como Bryan Lozano, ciudadano venezolano, quien fue trasladado a la comisaría de Monterrico para las diligencias correspondientes. La rápida intervención de la Policía y el Serenazgo permitió recuperar el celular robado y poner al implicado a disposición de la justicia.