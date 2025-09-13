Combi pirata arrolla a anciano en Comas: víctima lucha por su vida

Cámaras de seguridad captaron el momento en que el vehículo, que circulaba a gran velocidad, embistió al hombre, lanzándolo varios metros.

Un anciano resultó gravemente herido tras ser atropellado por una combi pirata cuando intentaba cruzar la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Comas. Cámaras de seguridad captaron el momento en que el vehículo, que circulaba a gran velocidad, embistió al hombre de la tercera edad, lanzándolo varios metros por la violencia del impacto.

De acuerdo con testigos y pasajeros, la unidad, de placa SDK-846, avanzaba con música a alto volumen y en un intento por rebasar a otra combi terminó arrollando al peatón. El vehículo, que registra varias papeletas, no contaba con SOAT vigente, según confirmaron las autoridades que llegaron al lugar.

Vecinos de la zona denunciaron que no es la primera vez que ocurren accidentes en ese mismo cruce debido a la falta de semáforos y señalización. “Estamos expuestos todos los días, aquí no hay control del tránsito ni presencia policial. Los conductores manejan como si fuera una pista de carrera”, expresó un morador indignado.

SU ESTADO ES CRÍTICO

El herido fue auxiliado por personal de Serenazgo y trasladado de inmediato a un hospital cercano, donde su estado es crítico. Este nuevo caso ha reavivado la preocupación por la inseguridad vial en la avenida Túpac Amaru y los residentes exigen a las autoridades mayor control sobre el transporte informal y medidas urgentes que eviten más tragedias.