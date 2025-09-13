Derrumbe en San Borja: tres obreros fallecieron tras quedar atrapados bajo muro de contención

Pese al esfuerzo de los bomberos y personal del SAMU que les brindaron los primeros auxilios, tres bomberos fallecieron tras un derrumbe en una construcción en San Borja.

Vecinos relataron que este mediodía, un muro de contención cayó sobre los trabajadores mientras realizaban labores en los cimientos de lo que aparentemente sería un edificio.

LABORES DE RESCATE

A la emergencia acudieron más de 10 unidades de los bomberos y agentes de la Policía Nacional, que cercaron inmediatamente la zona para facilitar las labores de rescate.

Tras conocerse la tragedia, familiares de las víctimas llegaron al lugar y se mostraron muy consternados por lo sucedido, exigen explicaciones a la empresa constructora.