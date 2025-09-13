Terror en VES: asesinan a balazos a chofer de combi en presunto caso de extorsión

La violencia ligada a la extorsión y el sicariato continúa golpeando al sector transporte. La noche del viernes 12 de setiembre, el conductor de una combi de la línea conocida como Los Rojitos fue asesinado a balazos en Villa El Salvador.

De acuerdo con testigos, en el lugar se escucharon hasta ocho disparos. Producto del ataque, otra persona resultó herida y fue trasladada de emergencia a un hospital cercano. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada por las autoridades.

PRESUNTO CASO DE EXTORSIÓN

Fuentes cercanas señalaron que la empresa de transporte a la que pertenecía el conductor venía siendo extorsionada desde semanas atrás.

Se espera que las cámaras de seguridad instaladas en la zona contribuyan a identificar a los responsables. Vecinos de la zona denunciaron la escasa presencia policial, pese al incremento de hechos violentos atribuidos a organizaciones criminales.