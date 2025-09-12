Tren Lima–Chosica no será realidad en los próximos dos años, confirma el MTC

Las mesas técnicas convocadas para evaluar la viabilidad del proyecto Tren Lima–Chosica llegaron a su fin sin resultados alentadores. En la última jornada, realizada sin la presencia de la Municipalidad de Lima, se concluyó que la ejecución de esta ansiada obra no será posible al menos en los próximos dos años.

El ministro de Transportes, César Sandoval, explicó que aún falta elaborar el expediente técnico que determine el costo real de la infraestructura. Este proceso, según dijo, demandará más de dos años a la concesionaria Ferrovías Central Andina.

Sandoval también cuestionó a la Municipalidad de Lima por entregar información incompleta sobre el estado de los vagones y locomotoras donados por Calltrain, presentando solo seis páginas de un informe de 240.

DENUNCIA CONTRA ALCALDE DE LIMA

Además, reveló que denunció ante la Fiscalía al alcalde de Lima y a dos congresistas, alegando presiones indebidas para que su despacho firme una adenda con la concesionaria. “Un funcionario público no puede exigir a un ministro de Estado que favorezca a un privado. Eso es tráfico de influencias”, señaló.