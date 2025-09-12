Inundación en sede del Poder Judicial: trabajadores tuvieron que rescatar documentos en cajas

La sede del Poder Judicial, ubicada en la avenida Abancay, sufrió una inundación este jueves 12 de setiembre tras la rotura de tuberías internas.

Las cámaras de seguridad del local registraron el momento en que los trabajadores tuvieron que trasladar en cajas decenas de documentos judiciales para evitar que se dañaran con el agua.

Según denunciaron, la emergencia los expuso a una situación de alto riesgo, pues en el lugar se encontraban cables eléctricos expuestos que pudieron ocasionar un accidente.

El abogado penalista Aarón Alemán advirtió que este hecho podría constituir un delito relacionado al riesgo laboral, cuya sanción contempla hasta cuatro años de pena privativa de libertad.

PODER JUDICIAL SE PRONUNCIA

Hasta el momento, el Poder Judicial ha señalado que no emitirá un pronunciamiento sobre lo ocurrido, argumentando que el incidente ya fue “superado”.