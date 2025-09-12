Boluarte minimiza marcha contra reforma de pensiones: "Los peruanos ya aprendieron a no salir a las calles"

A pocas horas de la anunciada movilización contra la Ley de Reforma del Sistema Previsional de Pensiones, la presidenta Dina Boluarte declaró que los peruanos “ya aprendieron” y que no hay necesidad de salir a las calles ni bloquear carreteras como en el pasado. “El peruano ya aprendió, ya miró (…) no hay por qué salir en cantidad de personas a las calles a generar caos”, expresó la mandataria en una actividad oficial.

Sus palabras fueron interpretadas como una referencia a las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023, que dejaron 49 muertos en enfrentamientos con las fuerzas del orden tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Precisamente, la denuncia constitucional contra Boluarte por esas muertes fue archivada ayer en el Congreso, con votos de Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú, Honor y Democracia y Fuerza Popular.

REACCIONES DESDE EL CONGRESO

El congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) criticó el blindaje parlamentario: “La única responsable es la señora Boluarte y debe investigarse. Todo el mundo sabe que la responsabilidad la señala directamente a ella”.

Desde Fuerza Popular, sin embargo, el parlamentario Arturo Alegría cuestionó la marcha prevista para mañana: “Es totalmente político. Quienes la convocan ni siquiera han leído los dictámenes presentados y solo buscan aprovecharse en una campaña electoral”.