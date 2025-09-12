Caen “Los Maleantes del Cono”: tenían en su poder arma usada en crimen de diplomático de Indonesia

Agentes de la División de Investigación de Robos de la PNP intervinieron un hotel en San Martín de Porres y capturaron a varios presuntos integrantes de la banda criminal “Los Maleantes del Cono”, dedicada a la extorsión y al sicariato. Durante la operación, se halló gran cantidad de material explosivo y, entre sus pertenencias, un arma de fuego que ha resultado clave en dos casos de alto impacto.

ARMA INCAUTADA FUE USADA EN CRIMEN DE TRABAJADOR DE EMBAJADA DE INDONESIA

Una pericia balística corroboró que el arma incautada fue la misma utilizada para acabar con la vida de Zetro Leonardo Purba, trabajador de la Embajada de Indonesia en Lima, asesinado la noche del 1 de septiembre en el distrito de Lince. El mismo revólver habría sido empleado apenas horas después en un ataque contra dos trabajadoras sexuales en San Juan de Miraflores.

Alias “Malaco”, de 23 años, primero aseguró haber adquirido el arma para “protección”, pero luego cambió su versión indicando que un amigo se la entregó como pago de una deuda. Por su parte, Wuilson José Soto López, alias “El Primo”, confesó haber recibido 300 soles por trasladar al gatillero hasta la zona donde se produjo el crimen contra el funcionario extranjero.

Las autoridades no descartan que el asesinato de Purba esté vinculado al cobro de “salida”, práctica extorsiva ejercida por proxenetas que controlan zonas de meretricio en Lince y San Juan de Miraflores. Según las primeras hipótesis, el funcionario habría estado acompañado por trabajadoras sexuales que actuaron al margen de dichos grupos criminales.