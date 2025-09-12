Accidente en Vía Evitamiento: conductor sin brevete enfrentaría cargos por homicidio doloso

Un trágico accidente de tránsito ha puesto bajo la lupa la responsabilidad del conductor Martín Alejandro Effio Dávila y de la empresa de transporte Real Star Perú S.A.C., propietaria del bus siniestrado.

Desde el primer día se confirmó que Effio Dávila no contaba con licencia de conducir, hecho que lo expone a ser investigado no solo por homicidio culposo, sino también por homicidio doloso, según advirtió el general PNP Manuel Vidarte, jefe de la Unidad de Tránsito.

“Cuando una persona, a sabiendas que no tiene licencia, que no está habilitado y que no debería conducir, toma el volante, no hablamos de un simple accidente. Esa persona tiene conocimiento pleno de lo que está haciendo; estaríamos hablando de dolo”, precisó el oficial.

El choque dejó como saldo dos personas fallecidas y varios heridos de gravedad, entre ellos un joven de 18 años. Las imágenes registradas tras la tragedia muestran la magnitud del impacto contra el cerco metálico, descartando que otro vehículo o peatón se haya cruzado en la trayectoria del bus.

Cifras preocupantes

Este caso se enmarca en un escenario alarmante: en lo que va del año se han registrado 1,987 accidentes de tránsito con 2,332 fallecidos. De continuar esta tendencia, la cifra podría igualar o incluso superar los 3,173 decesos reportados en todo el año pasado.